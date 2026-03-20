Twee gewonden bij eenzijdig scooterongeval Indira Gandhiweg

Een man en een vrouw zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 20 maart ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig scooterongeval aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De slachtoffers, bestuurder en bijrijder, zijn met verschillende fracturen per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De scooter is door een nog onbekende oorzaak in de omgeving van de Mon Plaisirweg tegen het wegmeubilair gebotst, waarna de slachtoffers er hard vanaf vielen.

De tweewieler is zwaar beschadigd geraakt en in opdracht van de politie afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.