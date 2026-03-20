Reyme: “God is niet een God van oorlog”

“God is niet een God van oorlog. God is een God van vrede. Wij bidden dat die vrede zowel voor Israël als Iran zal zijn. Alle mensen zijn gemaakt naar Gods wil en gelijkenis. Dus vanuit die christenvisie bidden we dat er zo snel mogelijk vrede komt”.

Dat zegt Steven Reyme, A20-parlementariër tevens voorganger van de Volle Evangeliegemeente Logos International in Paramaribo, ten aanzien van de oorlog die momenteel gaande is in het Midden-Oosten tussen Israël, Iran en de Verenigde Staten.

In het programma De Koffiepraat op radio SRS ging Reyme in op de affiniteit die er tussen de christelijke gemeenschap in Suriname en het volk van Israël bestaat. De parlementariër merkte op dat Israël en het Midden-Oosten al eeuwen met elkaar overhoop liggen, maar dat vrede niet onmogelijk is.

Belangrijk daarom is dat er gebeden wordt, zodat God de Almachtige ingrijpt, waardoor er weer een periode van vrede komt.

De politicus voerde aan dat Suriname zich, gezien de effecten van deze oorlog, nu ook moet gaan realiseren dat het geen land is dat apart staat. Nu zijn de invloeden van deze oorlog direct voelbaar. Hij is wel blij dat president Jennifer Simons na overleg direct heeft ingegrepen om de schokken hiervan voor Suriname te verminderen.

“In de tussentijd heeft de president besloten om het volk tegemoet te komen. We dachten dat die koopkrachtversterking alvast een verlichting zou brengen en dat dat systematisch zou worden opgebouwd. Maar nu heeft ze als leider en moeder van het land besloten om het in één keer te doen. Het is een druppel op die hete plaat, maar je moet ergens beginnen”, aldus Reyme.