Ook zonder internet prijzen checken: SRD Check voortaan gratis bereikbaar voor alle Telesur-klanten

Consumenten in Suriname kunnen voortaan zelfs zonder beltegoed of internetbundel in de winkel nagaan of gevraagde prijzen kloppen met de officiële richtprijzen van de overheid. Met die opvallende stap wil het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) de drempel volledig wegnemen voor het gebruik van de digitale tool SRD Check.

De applicatie is door het ministerie gelanceerd om meer openheid te brengen in winkelprijzen en consumenten de mogelijkheid te geven direct te controleren of prijzen overeenkomen met de officiële richtlijnen. Daarmee moet de tool ook bijdragen aan het tegengaan van prijsopdrijving.

Het meest in het oog springende aan de nieuwe voorziening is dat Telesur-gebruikers geen internettegoed of actieve databundel meer nodig hebben om de dienst te raadplegen. Ook wanneer mobiele data op zijn of een kaart niet is opgewaardeerd, blijft de website gewoon toegankelijk via de telefoon.

Daardoor kunnen burgers op elk gewenst moment, ook midden in een winkel, kosteloos actuele prijzen van basisgoederen en wisselkoersen bekijken via de website van het ministerie. Volgens de bekendmaking is de dienst daarmee nadrukkelijk bedoeld om voor een breed publiek bereikbaar te zijn.

Met het gratis beschikbaar maken van SRD Check voor alle Telesur-klanten zet EZOTI in op meer prijstransparantie en een sterkere positie van de consument aan de kassa.