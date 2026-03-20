Mixtape-releaseparty met Miero YIC en Lonewalker op 29 maart in Aalsmeer

MUZIEK STUDIO X organiseert op zondag 29 maart een speciale releaseparty rond de mixtape Whoo’s In Charge. Het evenement vindt plaats in Studio Aalsmeer en staat volledig in het teken van nieuwe muziek en live beleving.

De avond wordt gedragen door artiesten Miero YIC en Lonewalker, die centraal staan tijdens de presentatie van de mixtape. Bezoekers kunnen vanaf 18:00 uur terecht op de locatie aan de Van Cleeffkade 15 in Aalsmeer. Het programma loopt tot middernacht.

De organisatie kiest voor een laagdrempelige opzet: de entree is gratis en er is 24/7 parkeergelegenheid beschikbaar voor bezoekers. Wel geldt er een dresscode: casual chique.

Met deze releaseparty wil MUZIEK STUDIO X een platform bieden aan opkomend talent en tegelijkertijd een breed publiek kennis laten maken met nieuw muzikaal werk. Het evenement moet daarmee niet alleen een feest zijn, maar ook een moment waarop artiesten hun positie binnen de scene versterken.