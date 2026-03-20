Militair dood na schietincident tijdens training te Rijsdijk

In Suriname is een militair vanmorgen rond 10.45u tijdens een training getroffen door een schot dat hem per ongeluk raakte. Het incident deed zich voor op een schietbaan op een terrein te Rijsdijk.

Volgens de eerste berichten waren militairen op dat moment bezig met een training, toen per abuis een schot door een collega werd gelost dat het slachtoffer trof.

De militair, geïdentificeerd als J.B., werd met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

De commandant van de Militaire Politie, Roy Samuel, heeft het voorval bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net.

De zaak is momenteel in onderzoek bij de autoriteiten.