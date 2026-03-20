Medewerker bedrijf steelt vier vaten met diesel van de zaak

In een periode waarin brandstof door internationale spanningen alleen maar kostbaarder wordt, is in Suriname een man aangehouden die ervan wordt verdacht vier vaten diesel te hebben weggenomen bij zijn eigen werkgever.

De verdachte, P.R., zit inmiddels in verzekering nadat de Surinaamse politie hem opspoorde in een zaak van diefstal en verduistering te Albina

De zaak begon toen namens het bedrijf SEMC aangifte werd gedaan. Volgens die aangifte zou P.R., die zelf medewerker is van het bedrijf, op die dag vier vaten met dieselbrandstof hebben gevuld en meegenomen.

Juist dat maakt de zaak opvallend: het gaat niet om een buitenstaander, maar om iemand uit de eigen gelederen die nu wordt verdacht van het wegsluizen van brandstof.

Na verder onderzoek wist de politie van station Albina de verdachte op vrijdag 13 maart 2026 op te sporen en aan te houden. Vervolgens werd hij voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie. Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten hem in verzekering te stellen.

De politie van Albina zet het onderzoek voort. De verdenking tegen P.R. betreft zowel diefstal als verduistering. Daarmee lijkt een zaak die begon met vier gevulde vaten diesel voor de verdachte een stuk zwaarder uit te pakken dan mogelijk gedacht.