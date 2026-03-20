Guyanese oppositieleider Mohamed met kruiwagens geld naar kantoor pg voor betaling proceskosten

De Guyanese oppositieleider en zakenman Azruddin Mohamed is donderdag verschenen op het kantoor van procureur-generaal (pg) Anil Nandlall om gerechtelijk opgelegde proceskosten te betalen, met twee kruiwagens vol geld. Eén kruiwagen was gevuld met munten, terwijl de andere bestond uit kleine bankbiljetten van 20 en 100 Guyanese dollar (GYD).

De opmerkelijke betaling volgde uren na een strenge waarschuwing van de pg, waarin Mohamed werd opgedragen om uiterlijk op 20 maart 2026 vóór 16:00 uur te voldoen aan een gerechtelijk bevel. Bij gebreke daarvan zouden onmiddellijke handhavingsmaatregelen worden getroffen.

Het kantoor van de pg accepteerde echter niet alle aangeboden middelen. Nandlall gaf aan dat Mohamed de kruiwagen met munten moest terugnemen, omdat deze niet volledig als wettig betaalmiddel konden worden geaccepteerd.

Op basis van de Bank of Guyana Act (Cap. 85:02) legde de pg uit dat papiergeld zonder limiet kan worden gebruikt voor betalingen, maar dat munten slechts tot bepaalde bedragen wettelijk geldig zijn: tot 100 GYD voor munten van 1 dollar, tot 250 GYD voor munten van 5 dollar en tot 500 GYD voor munten van 10 dollar.

De kruiwagen met kleine bankbiljetten werd wel aangenomen, maar het tellen ervan nam aanzienlijke tijd in beslag. Medewerkers waren urenlang bezig met het verwerken van het geld, en tot laat in de middag was het telproces nog niet afgerond.

Mohamed is door het High Court of Guyana bevolen om de opgelegde proceskosten in zijn rechtszaken te betalen. Het zou gaan om een bedrag van circa 1 miljoen GYD, wat neerkomt op ongeveer 4.750 Amerikaanse dollar.

De oppositieleider in het buurland van Suriname blijft erbij dat de rechtszaken tegen hem politiek gemotiveerd zijn.