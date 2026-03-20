HomeUitgelichtBouw luxueus hotel met 200 kamers in Guyana van Suriname's Pasha Global...
UitgelichtWereldnieuws

Bouw luxueus hotel met 200 kamers in Guyana van Suriname's Pasha Global Group vordert

-

0

BODO PARTY

De bouw van het Blue Ridge Hotel, een 200-kamer high-end hotel te Liliendaal aan de Oostkust van Demerara in Guyana, door de Surinaamse Pasha Global Group, vordert en krijgt steeds meer vorm.

Het hotel zal hoogwaardige kamers bieden en krijgt ook een casino, gericht op zowel lokale bezoekers als internationale gasten.

Met dit project wil Pasha Global van Suriname de toeristische en horecasector in Guyana een belangrijke impuls geven en bijdragen aan de economische groei van het land.

Pasha Global heeft momenteel al een significante aanwezigheid in Guyana, met onder andere de autodealership Yokohoma, het Carnival Casino en het gok- en wedbedrijf Superbet.

Hieronder zijn meer foto’s van de bouwlocatie te zien.

Vorig artikel
Medewerker bedrijf steelt vier vaten met diesel van de zaak
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival