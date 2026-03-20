Bouw luxueus hotel met 200 kamers in Guyana van Suriname’s Pasha Global Group vordert

De bouw van het Blue Ridge Hotel, een 200-kamer high-end hotel te Liliendaal aan de Oostkust van Demerara in Guyana, door de Surinaamse Pasha Global Group, vordert en krijgt steeds meer vorm.

Het hotel zal hoogwaardige kamers bieden en krijgt ook een casino, gericht op zowel lokale bezoekers als internationale gasten.

Met dit project wil Pasha Global van Suriname de toeristische en horecasector in Guyana een belangrijke impuls geven en bijdragen aan de economische groei van het land.

Pasha Global heeft momenteel al een significante aanwezigheid in Guyana, met onder andere de autodealership Yokohoma, het Carnival Casino en het gok- en wedbedrijf Superbet.

Hieronder zijn meer foto’s van de bouwlocatie te zien.