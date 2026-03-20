Botsing op drukke kruising: automobilist zonder rijbewijs belandt in cel na gewonde bromfietser

Een verkeersongeval op een drukke kruising in Wanica heeft geleid tot de aanhouding van een automobilist die niet eens over een rijbewijs bleek te beschikken. De zaak kreeg extra gewicht nadat bij het onderzoek naar de aanrijding aan het licht kwam dat de bestuurder onbevoegd achter het stuur zat, terwijl een bromfietser gewond raakte en met de ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De aanrijding vond plaats op maandag 17 maart op de kruising van de Indira Gandhi- en Sitalweg in Suriname. Volgens het politieonderzoek reed de bromfietser over de Indira Gandhiweg in de richting van Lelydorp, toen een automobilist vanuit de Sitalweg de weg wilde oprijden.

Daarbij zou de bestuurder van de auto hebben nagelaten voorrang te verlenen aan het doorgaande verkeer. De bromfietser kon een botsing niet meer voorkomen, met een aanrijding tot gevolg. Door de klap liep het slachtoffer lichamelijke verwondingen op.

De gewonde bromfietser werd met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Wat de zaak extra opvallend maakt, is dat uit het verdere onderzoek naar voren kwam dat de automobilist helemaal niet in het bezit is van een rijbewijs. De zaak werd daarna overgedragen aan de afdeling Verkeer Regio Midden, die het onderzoek heeft voortgezet.

De bestuurder is inmiddels aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.