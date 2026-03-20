Autobestuurder die voetgangster op berm aanreed en achterliet aangehouden

De bestuurder van een oud model Toyota Starlet die op donderdag 12 maart een voetgangster aanreed op de berm langs de Aquariusstraat en het zwaargewonde slachtoffer in hulpeloze toestand achterliet, is door de politie achterhaald en aangehouden.

Het gaat om de 20-jarige P.J. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs en het voertuig is niet verzekerd, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

De vrouw liep op de noordelijke berm en werd van achteren aangereden door de autobestuurder. Na de aanrijding probeerde de man te vluchten door met het voertuig achteruit te rijden, maar dit kwam half vast te zitten in de goot langs de berm.

Na het voorval stapte de bestuurder uit het voertuig en liep naar de zwaargewonde vrouw. Hij hield het slachtoffer korte tijd vast, alsof hij hulp wilde bieden, maar liet haar vervolgens in hulpeloze toestand achter en vluchtte van de plaats. Volgens omstanders rook de automobilist zwaar naar alcohol.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer over te brengen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij ter verpleging is opgenomen.

Het voertuig van de verdachte werd door de politie in beslag genomen en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.