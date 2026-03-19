Tiener betrapt na woninginbraak en poging tot tweede roof

De 17-jarige verdachte Delmeo H. heeft toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal uit een woning en een poging tot een tweede inbraak. De verdachte werd op dinsdag 17 maart aangehouden na twee incidenten aan de Frederikshoopweg en de Hermanusweg in Suriname.

De eerste aangifte werd gedaan door N.T. (37), die slachtoffer werd van gekwalificeerde diefstal aan de Frederikshoopweg. Volgens het slachtoffer lag zij rond 07.30 uur in haar kamer toen zij geluiden hoorde die erop wezen dat iemand zich in haar woning bevond. Kort daarna zag zij iemand door de kier van haar kamerdeur gluren. In de veronderstelling dat het haar zoon was, riep zij hem, maar kreeg geen reactie.

Toen zij poolshoogte ging nemen, trof zij niemand meer aan. Wel bleek haar woning overhoop te zijn gehaald. Twee zwarte rugtassen met schoolschriften bleken te zijn weggenomen. Na het bekijken van camerabeelden bij een nabijgelegen winkel zag de aangeefster een jongen in een donkerblauw trainingspak met capuchon haar erf betreden en verlaten. Hierna werd de politie direct ingeschakeld.

Kort daarna volgde een tweede melding aan de Hermanusweg. Daar deed de aangeefster N.A. (38) aangifte van poging tot gekwalificeerde diefstal. Ook zij lag in haar slaapkamer toen zij plotseling hoorde dat haar raam werd geopend. De verdachte schoof het gordijn open en probeerde iets van haar nachtkastje weg te nemen. De vrouw reageerde direct, waarop de verdachte probeerde te vluchten.

Samen met haar zoon wist zij de verdachte echter te achterhalen en aan te houden, waarna de politie werd ingeschakeld. De verdachte werd ter plaatse overgedragen aan de politie van Latour.

Bij zijn aanhouding droeg de verdachte een blauwe capuchonjas en een donkergekleurde sportbroek. Ook had hij een zwarte schoudertas bij zich.

Tijdens zijn verhoor bekende de verdachte dat hij de twee schooltassen had weggenomen en dat hij ook had geprobeerd in te breken bij de tweede woning. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.