Soeropawiro: “Evaluatie grondconversie nog niet af aangezien veel zaken uitgezocht moeten worden”

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) begrijpt de kritiek rondom de lange duur van de evaluatie van de grondconversie, nadat deze vorig jaar augustus op instructie van president Jennifer Simons is stopgezet. Echter, de evaluatie is na ruim acht maanden nog niet af, omdat er veel zaken uitgezocht moeten worden.

Grondconversie bood burgers via een staatsbesluit van de vorige regering de mogelijkheid hun grondhuur- of erfpachtpercelen om te zetten in eigendom.

“Onze president heeft al aangegeven dat we het gaan evalueren en er komt een andere vorm waarbij het land niet haar eigen grondgebied gaat vervreemden. Anders zou Suriname dan niet meer bestaan.

Dit is iets dat goed gedaan moet worden. Alles moet goed uitgezocht worden, want het heeft te maken met eigendommen en rechtszekerheid. En u weet dat wanneer die onzekerheid komt en onrust ontstaat over gronden of vastgoed, dan kan de hele economie instorten.

De crisis van 2008 is één van de zaken die daardoor is veroorzaakt. Dus alles moet goed uitgezocht worden”, zei Soeropawiro woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman benadrukte dat wanneer de evaluatie af is, er wel een goede regeling voor grondconversie zal komen.

