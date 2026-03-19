Rusland: “NPS heeft ook mensen voorgedragen die niet bekend zijn in Grun Dyari”

Vicepresident Gregory Rusland, die ook voorzitter is van de Nationale Partij Suriname (NPS), stoort zich niet aan de kritiek dat de groene partij zich ook schuldig maakt aan het benoemen van politieke loyalisten op diverse posten, terwijl zij met haar verkiezingsslogan ‘A Nyun Pasi’ iets heel anders had beloofd.

“Bij elke voordracht die gedaan wordt vanuit deze zijde, wordt er niet over één nacht ijs gegaan. Er wordt goed gekeken. U zult ook merken dat in de voordrachten die we gedaan hebben, er voordrachten zijn van mensen die niet bekend zijn in Grun Dyari. Ze zijn op basis van hun deskundigheid gekozen”, zei Rusland woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De tweede man van het land noemde als voorbeeld de voordracht van de president-commissaris van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS). Hij is gaan rondkijken en heeft uiteindelijk gekozen voor iemand die jarenlang captain is geweest op de Boeing 747. Deze persoon is deskundig om het land zo snel mogelijk van blacklisting te verlossen. “Ik weet niet eens van waar hij is of misschien niet eens NPS’er is”, aldus Rusland.

Volgens de NPS-leider moet er ook geen situatie ontstaan waarbij, omdat mensen de slogan van de NPS op hun eigen manier interpreteren, er geen NPS’er op posten voorgedragen mogen worden.

“Neen. De NPS heeft ook deskundigheid in huis. En wanneer er een functie is, dan begin je te kijken naar de deskundigheid om je heen. En als je dat niet kan vinden, dan moet je er niet voor schromen om buiten de partij te kijken en wat mij betreft zelfs internationaal. Dat is de richting waar wij naartoe moeten gaan als land”, aldus Rusland.