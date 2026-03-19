Restaurant direct gesloten na smerige toestand en poging tot omkoping controleurs

Een controle van bestuursambtenaren in Suriname heeft donderdag een opmerkelijke wending genomen, nadat bij een restaurant te Wanica Centrum niet alleen ernstige tekortkomingen werden vastgesteld, maar de eigenaar vervolgens ook zou hebben geprobeerd de inspecteurs met geld om te kopen.

De zaak eindigde met de onmiddellijke sluiting van de eetgelegenheid en de aanhouding van de restauranthouder.

De controle vond plaats op donderdag 19 maart 2026 tijdens inspectiewerkzaamheden bij verschillende winkels, supermarkten en restaurants in het district. Bij één restaurant stuitten de bestuursambtenaren op een situatie die volgens hen niet voldeed aan de geldende vergunningsvoorwaarden. Daarnaast werd de toestand ter plaatse als onhygiënisch aangemerkt.

Na overleg met districtscommissaris Ravi Bhattoe kreeg de eigenaar de opdracht om de geconstateerde tekortkomingen binnen 24 uur in orde te maken. In plaats van de situatie te herstellen, zou de man hebben geprobeerd de ambtenaren geld aan te bieden (foto).

De bestuursambtenaren meldden het incident direct aan de districtscommissaris, waarna onmiddellijk aangifte werd gedaan bij de politie. Omdat omkoping strafbaar is, werd de zaak meteen verder opgepakt.

Op basis van de ontstane situatie is het restaurant per direct gesloten. De eigenaar werd door de politie aangehouden en overgebracht naar politiebureau De Nieuwe Grond. De man is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

Districtscommissaris Bhattoe spreekt zijn waardering uit voor het integere en kordate optreden van de bestuursambtenaren. Volgens hem laat dit voorval zien hoe belangrijk strikte handhaving en transparantie zijn in de strijd tegen misstanden en corruptie binnen het district.