Recidivist met camera vastgelegd tijdens woninginbraak

De politie van bureau Kwatta heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een woninginbraak in Wanica, waarbij onder meer sieraden, telefoons, tablets en laptops werden buitgemaakt.

De verdachte, S.F., kon aan de hand van camerabeelden worden herkend en bleek geen onbekende van de politie in Suriname te zijn.

De inbraak kwam aan het licht nadat op maandag 16 maart 2026 aangifte werd gedaan van diefstal middels braak in een woning. Uit het eerste politieonderzoek kwam naar voren dat het hangslot van de voordeur was geforceerd. Via die toegang wist de verdachte de woning binnen te dringen, waarna het pand volledig overhoop werd gehaald.

Bij de inbraak werden meerdere waardevolle goederen meegenomen. Het ging volgens de politie om sieraden en diverse elektronische apparaten, waaronder telefoons, tablets en laptops.

De zaak kreeg echter een snelle wending toen beschikbare camerabeelden de doorbraak in het onderzoek brachten.

Aan de hand van die beelden kon de verdachte worden geïdentificeerd als S.F., een man die al bekend was bij de politie. Niet lang daarna werd hij opgespoord, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Inmiddels zijn de gestolen goederen teruggevonden. Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

De politie zet het onderzoek in deze zaak voort.