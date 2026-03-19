Monorath: “7.000 mensen klagen dat ze hun rijbewijs niet hebben gehad, maar ze zijn het niet komen ophalen”

Minister Harish Monorath is voornemens om de opgelopen achterstand in de verstrekking van rijbewijzen in te lopen. Afgelopen maandag en dinsdag heeft hij overleg gehad met de korpschef en het hoofd van de afdeling Rijbewijzen.

“Binnenkort zult u meerdere filmpjes zien over de stand van zaken. Er worden ongeveer 1.200 rijbewijzen per maand aangemaakt en verstrekt. Er zijn 7.000 rijbewijzen die klaar liggen om opgehaald te worden. Dus die 7.000 mensen zijn nog steeds mensen die klagen dat ze hun rijbewijs niet hebben gehad. Maar ze zijn het niet komen ophalen”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de minister werkt het nieuwe digitale systeem al, maar niet vlekkeloos. Dat komt omdat de geslaagde een identiteitskaart (ID-kaart) moet kunnen overleggen, die dan vervolgens gematcht zal worden met het rijbewijs.

“Je ID-kaart moet ook worden gedigitaliseerd. Dus als je die hebt, moet je even met gov.sr afstemmen om die te digitaliseren. Dan pas kan je online die aanvraag doen voor je digitale rijbewijs”, stelde hij. Monorath heeft ook gevraagd om de dienstverlening naar de samenleving toe te verbeteren.

“Het is nog heel druk, er zijn nog steeds lange rijen en er zijn nog steeds mensen die met strookjes rondrijden. Ik heb gevraagd naar betere instructies en betere modellen om de dienstverlening bij lange rijen verder te verwerken, zodat het minder wordt en beter gaat. Maar we hebben wel een grotere omzet van 1.200 en we zijn aan het kijken. In het weekend en in de middaguren wordt er gewerkt om die achterstand in te lopen.

Het was een grote achterstand en het gaat niet over één jaar tijd uitgesmeerd, omdat je zit aan de capaciteit van manschappen. We hebben genoeg kaarten, maar je hebt die drukmachines en we hebben gisteren gesproken over de aanschaf van nieuwe computers. Maar dan worden die gelijk aangeschaft met vingerafdruklezers en scanners. Dus dat is ook een kostenplaatje waaraan we moeten denken”, aldus Monorath.