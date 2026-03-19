Man dood aangetroffen langs de Bloemenveldweg

Bewoners in de omgeving van de Bloemenveldweg in Suriname, kregen donderdagmorgen de schrik van hun leven. Langs de weg werd het levenloze lichaam van een man in het gras aangetroffen (foto onder).

Na de ontdekking werd de politie van Latour ingeschakeld, die direct ter plaatse ging. Daar troffen agenten het lichaam van het slachtoffer aan, dat geen tekenen van leven meer vertoonde.

Er werd een onderzoek opgestart en een arts erbij gehaald. Die stelde het overlijden vast en kwam daarbij tot de conclusie dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

De identiteit van de man is bekend; het zou gaan om de 41-jarige Ricardo J. Het vermoeden bestaat dat hij is overleden aan een hartinfarct.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal zijn lichaam afgestaan worden aan de nabestaanden.