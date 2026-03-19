Jogi vraagt zich af of VHP uitsluiting van coalitiesamenwerking in 2030 weer moet riskeren met Santokhi als voorzitter

Eén van de grote problemen die de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) volgens parlementariër Mahinder Jogi na de afgelopen verkiezingen heeft gehad, is dat zij met 17 zetels toch in de oppositie is beland. Dat kwam volgens hem omdat andere politieke partijen van mening waren dat een coalitiesamenwerking met de VHP onder leiding van Chan Santokhi niet mogelijk was.

“Omdat… zoals dat gezegd wordt, werd en nog steeds uit bepaalde hoeken… dat een samenwerking met Santokhi niet mogelijk was. Dat was het hele eieren eten. En dan moeten we kijken of wij dat bij ongewijzigd standpunt moeten riskeren in 2030”, zei Jogi in het programma To The Point op Apintie TV.

Als alles goed zit, dan zullen in 2027 nieuwe bestuursverkiezingen binnen de VHP worden gehouden. Volgens Jogi wordt elke politieke organisatie opgericht om ideeën en idealen die er zijn te kunnen verwezenlijken door zoveel mogelijk zitting te nemen in een regering. Echter moet er volgens hem rekening gehouden worden met het politieke veld van Suriname, waar de VHP niet alleen kan staan.

Nu heeft de oranjepartij iets meer dan vier jaar om de hindernissen of pijnpunten weg te werken. Opmerkelijk is dat Jogi geen andere hindernissen of pijnpunten aanhaalde dan alleen het voorzitterschap van Santokhi, dat als een obstakel door andere politieke partijen wordt gezien.

“Het gaat niet om een voorzitter, maar om het politieke veld. En het politieke veld is niet alleen van de VHP, maar het is ruimer. En aan de andere kant van het politieke veld zijn de andere politieke partijen. En in dit land is één partij niet in staat om dit land te besturen. Al zou je 26 zetels hebben, in de praktijk gaat het niet werken. Je zal moeten samenwerken.

Dus wanneer je ziet dat er zaken zijn die een rol hebben gespeeld bij uitsluiting bij de coalitievorming in 2025, dan moet je proberen om die zaken te wijzigen en te veranderen, zodat inzichten van mensen veranderen, argumenten anders worden en besluiten anders genomen kunnen worden”, aldus de VHP’er.

Jogi voerde aan dat hij oud-president Santokhi en zijn beleid tussen 2020 en 2025 verdedigd heeft in De Nationale Assemblee (DNA), omdat hij weet wat de VHP bij de regeringsovername in 2020 heeft aangetroffen en hoe moeizaam het ging om richting herstel te gaan.

“Dankzij dat herstelprogramma is de regering van president Jennifer Simons nu in staat om een nieuw schuldherschikkingsprogramma aan te gaan. Daarnaast heb je ook de VHP, de VHP’ers en de mening van de VHP’ers. En die meningen tellen. En wanneer je die meningen bagatelliseert, dan ga je problemen krijgen”, aldus de politicus.