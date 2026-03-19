HomeOnderwerpenJustitie en politieCocaïne verstopt in DEET-flesjes uit Suriname onderschept door Douane Nederland
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Cocaïne verstopt in DEET-flesjes uit Suriname onderschept door Douane Nederland

-

0
Een zending uit Suriname met flesjes insectenwerend middel is door de Douane Nederland onderschept nadat tijdens een controle cocaïne in de vloeistof werd aangetroffen. De smokkelmethode viel uiteindelijk door de mand, ondanks dat de inhoud op het eerste gezicht leek op een onschuldig product tegen insecten.

De douane maakte de vondst zelf bekend in een bericht op sociale media. Daarbij werd opgemerkt dat de verzender met de flesjes een heel andere ‘deet’ voor ogen had, maar dat de controleurs daar doorheen prikten. Bij inspectie bleek dat de vloeistof in werkelijkheid drugs bevatte.

De cocaïne is inmiddels vernietigd. Over de hoeveelheid en eventuele aanhoudingen is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Met de vondst is opnieuw duidelijk geworden dat criminelen steeds weer proberen om verdovende middelen op creatieve wijze te verbergen in alledaagse producten. In dit geval ging het om DEET, een middel dat normaal gesproken wordt gebruikt om insecten op afstand te houden, maar nu onderdeel bleek van een mislukte smokkelpoging.

Vorig artikel
LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
