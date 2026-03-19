Cocaïne verstopt in DEET-flesjes uit Suriname onderschept door Douane Nederland

Een zending uit Suriname met flesjes insectenwerend middel is door de Douane Nederland onderschept nadat tijdens een controle cocaïne in de vloeistof werd aangetroffen. De smokkelmethode viel uiteindelijk door de mand, ondanks dat de inhoud op het eerste gezicht leek op een onschuldig product tegen insecten.

De douane maakte de vondst zelf bekend in een bericht op sociale media. Daarbij werd opgemerkt dat de verzender met de flesjes een heel andere ‘deet’ voor ogen had, maar dat de controleurs daar doorheen prikten. Bij inspectie bleek dat de vloeistof in werkelijkheid drugs bevatte.

De cocaïne is inmiddels vernietigd. Over de hoeveelheid en eventuele aanhoudingen is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Met de vondst is opnieuw duidelijk geworden dat criminelen steeds weer proberen om verdovende middelen op creatieve wijze te verbergen in alledaagse producten. In dit geval ging het om DEET, een middel dat normaal gesproken wordt gebruikt om insecten op afstand te houden, maar nu onderdeel bleek van een mislukte smokkelpoging.