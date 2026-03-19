Anthony Nesty Sporthal krijgt grondige modernisering; nadruk op facelift en betere toegankelijkheid

De Anthony Nesty Sporthal staat aan de vooravond van een ingrijpende vernieuwing. Niet alleen krijgt de bekende accommodatie een moderne facelift, ook moet het complex na de geplande ingrepen volledig beter toegankelijk worden voor zowel sporters als bezoekers. Daarmee zet het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport in op een opvallende koerswijziging voor een van de belangrijkste sport- en evenementlocaties van het land.

De verandering gaat gepaard met een markante wisseling aan de top. Dino Canterburg, beter bekend als Damaru, heeft per 18 maart officieel de leiding van de sporthal overgenomen. Tijdens een formeel moment ondertekende hij het overdrachtsprotocol, waarmee het directeurschap overging van waarnemend sportdirecteur Enrique Ralim op de nieuwe directeur. Bij die overdracht waren ook het stichtingsbestuur en personeelsleden aanwezig.

Met de benoeming van Canterburg krijgt de Anthony Nesty Sporthal niet alleen een nieuwe bestuurder, maar ook een nieuwe fase. De vernieuwing van de accommodatie zal gefaseerd worden uitgevoerd en gebeurt in samenwerking met diverse relevante stakeholders. De bedoeling is dat de sporthal na de modernisering weer volledig aansluit op de eisen van deze tijd.

De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op zichtbare renovaties en infrastructurele aanpassingen. Er wordt tegelijk gewerkt aan een professionelere beheersstructuur, terwijl ook wordt ingezet op een breder en gevarieerder activiteitenaanbod. De sporthal moet zich daardoor sterker ontwikkelen tot een multifunctionele plek waar niet alleen sport, maar ook recreatie en cultuur samenkomen.

Dat is geen kleine ambitie. De Anthony Nesty Sporthal vervult al jaren een centrale rol binnen zowel de breedtesport als de topsport en geldt bovendien als een belangrijke locatie voor evenementen. Juist daarom is de opgave groot: het complex moet niet alleen worden opgefrist, maar ook opnieuw worden gepositioneerd als een moderne voorziening met een bredere maatschappelijke betekenis.

Enrique Ralim sprak bij de overdracht zijn vertrouwen uit in de nieuwe directeur, maar maakte tegelijk duidelijk dat de uitdaging omvangrijk is. Volgens hem is er nog veel nodig om de sporthal opnieuw op het gewenste niveau te brengen. Daarbij zijn continuïteit en samenwerking volgens hem onmisbaar.

Canterburg liet op zijn beurt weten dat hij de verantwoordelijkheid met vastberadenheid op zich neemt. In zijn visie vormen een open werkcultuur en een sterke betrokkenheid van medewerkers de basis voor verdere groei en ontwikkeling binnen de organisatie.

Met de directiewissel en de aangekondigde vernieuwing lijkt de Anthony Nesty Sporthal dus op weg naar een ingrijpende metamorfose. De verwachting van het ministerie is dat de locatie zich in de komende periode ontwikkelt tot een modern, toegankelijk en veelzijdig centrum dat een nog bredere rol in de samenleving kan vervullen.