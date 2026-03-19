Vrouw (30) gooit hete olie op 35-jarige broer

Een 35-jarige man in Suriname is woensdagochtend 18 maart met ernstige brandwonden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, nadat op een woonadres aan de Pandit Moerliweg hete olie over hem zou zijn gegooid.

In verband met het incident heeft de Surinaamse politie kort daarna zijn 30-jarige zus, R.C., aangehouden.

Volgens de politie van bureau Meerzorg kwam de melding in de vroege ochtend van woensdag binnen. Toen agenten ter plaatse arriveerden, troffen zij het slachtoffer B.C. aan met zware brandverwondingen aan zijn gezicht, borst en armen. De man was bij bewustzijn en gaf aan hevige pijn te hebben.

De situatie op het adres bleek dusdanig ernstig dat direct medische hulp werd ingeschakeld. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar de afdeling Spoedeisende Hulp voor verdere behandeling.

De politie houdt de zus van het slachtoffer verantwoordelijk voor het incident. Zij zou diezelfde ochtend op het woonadres hete olie naar haar broer hebben gegooid. Over de aanleiding van de zaak is vooralsnog niets bekendgemaakt.

De verdachte werd nog op de locatie aangetroffen en direct in de boeien geslagen. Na haar aanhouding is zij overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt, waar zij is voorgeleid.

Met de arrestatie van de vrouw probeert de politie meer duidelijkheid te krijgen over wat zich precies binnen de familie heeft afgespeeld. Het motief achter de gewelddadige uitbarsting is op dit moment nog onbekend, meldt de politie.