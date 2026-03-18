Verdachte taxichauffeur in zaak rond 28 kilo cocaïne in vuurwerk weer vrij

De kantonrechter in Suriname heeft de 50-jarige O.P. in vrijheid gesteld. Hij werd op 18 december vorig jaar bij controlepost Stolkertsijver betrapt met 16 dozen verboden vuurwerk, waarin meer dan 28 kg cocaïne verstopt zat.

Bij controle door de politie werden in de vuurwerkdozen 25 pakketten cocaïne aangetroffen. De verdachte, die als taxichauffeur de route Paramaribo–Albina onderhoudt, verklaarde dat hij die middag op zijn standplaats door een klant werd benaderd.

De klant was op zoek naar een taxichauffeur die Frans sprak, omdat hij een lading vuurwerk naar Frans-Guyana via Albina wilde laten vervoeren. Volgens de verklaring zou een Franstalige persoon de lading in Albina overnemen. De verdachte, die ook Frans spreekt, nam de rit aan.

Op het afgesproken tijdstip begaf hij zich naar een vuurwerkhandel in Paramaribo om de lading op te halen. Bij aankomst bleken de dozen reeds verpakt en in zwarte zakken geplaatst, vermoedelijk om te voorkomen dat het vuurwerk nat zou worden tijdens de boottocht naar de Franse zijde.

Bij controlepost Stolkertsijver werden de dozen door de Surinaamse politie geopend. Nadat de drugs werden ontdekt, zijn alle 16 dozen in beslag genomen. In twee van de dozen bleken 25 pakketten cocaïne te zijn verstopt.

Tijdens de terechtzitting uitte de rechter haar bedenkingen over de gang van zaken. Zo had de politie geen foto’s gemaakt van de dozen waarin de drugs waren aangetroffen. Ook bleek dat de klant die de rit had geregeld aanwezig was bij de vuurwerkhandel toen de verdachte de dozen ophaalde.

Verder kwam naar voren dat van de 16 in beslag genomen dozen er uiteindelijk slechts 6, waaronder de 2 dozen met cocaïne, zijn overgedragen aan de Narcoticabrigade. De vervolgingsambtenaar kon geen duidelijkheid geven over wat er met de overige 10 dozen is gebeurd. Ook de klant van wie het vuurwerk afkomstig was, is spoorloos.

De advocaat van de verdachte, Maureen Nibte, uitte kritiek op de werkwijze van de politie en noemde het onderzoek slordig. Zij stelde dat haar cliënt onmogelijk de drugs in de dozen kan hebben verstopt, aangezien deze bij aankomst al verpakt waren en hij slechts enkele minuten ter plaatse was om de lading in te laden.

Na het verhoor van de verdachte besloot de rechter tot onmiddellijke invrijheidstelling. De zaak wordt op 23 maart voortgezet.