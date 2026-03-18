Twee verdachten op vrije voeten in lollipops-drugszaak

Twee verdachten in de zogenoemde lollipops-drugszaak zijn in vrijheid gesteld, nadat hun advocaat Maureen Nibte met succes hoger beroep had ingesteld tegen hun inverzekeringstelling.

De zaak kwam aan het rollen na een politie-inval op 27 februari in een woning aan de Bogotastraat in Suriname. De inval volgde op informatie van een anonieme melder, die had aangegeven dat op het adres drugs zouden worden verhandeld.

In de woning trof de politie vier personen aan. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking werden 121 lollipops ontdekt, waarin in totaal circa 3.500 gram cocaïne was verwerkt. Na verhoor besloot de politie drie personen in verzekering te stellen. Eén persoon werd direct heengezonden.

De rechter-commissaris oordeelde vervolgens dat de inverzekeringstelling van de drie verdachten rechtmatig was. Advocaat Nibte legde zich daar voor twee van haar cliënten, M.A. en R.J., niet bij neer en ging in hoger beroep. Volgens haar bevonden beiden zich slechts als bezoeker in de woning en was er geen grond om hen verantwoordelijk te houden voor de aangetroffen drugs.

“Zij zijn daar niet woonachtig en kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aangetroffen drugs. Het enkele feit dat zij aanwezig waren, is onvoldoende om betrokkenheid bij de drugsvondst aan te nemen,” voerde de raadsvrouw aan.

Het Hof volgde dat standpunt en beval de onmiddellijke invrijheidstelling van het tweetal. De derde verdachte, tevens hoofdbewoner van de woning, blijft vooralsnog in arrest.