Tiener (15) overleden na sprong van Jules Wijdenboschbrug

Een 15-jarige jongen is dinsdagmiddag van de Jules Wijdenboschbrug in Suriname gesprongen en overleden aan zijn verwondingen.

Volgens verkregen informatie verliet de jongen na een woordenwisseling zijn woning. Korte tijd later was hij op de Bosjebrug waar hij naar beneden sprong.

De tiener kwam kwam daarbij terecht op het plateau van een betonnen pilaar onder de brug.

De politie werd op de hoogte gebracht van deze tragische gebeurtenis en schakelde de verschillende instanties in. Een arts stelde het overlijden vast.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam van de jongen in beslag genomen. De politie van bureau Herman Gooding is belast met het onderzoek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)