Monorath begrijpt stemmingmakerij brandweervakbond niet: “Laten we ophouden met die nonsens”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) is verbaasd dat hij door de vakbond bij het Korps Brandweer Suriname (KBS) wordt beschuldigd van nepotisme, vriendjespolitiek en misleiding.

“Ik was in een vergadering en zag ineens dat mensen bij de opleiding aan stemmingmakerij deden. Dus ik was verbaasd. Laten we ophouden met die nonsens. Ik heb nergens de behoefte om mensen te upgraden ten opzichte van anderen”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Joël Panka, voorzitter van de brandweervakbond, uitte woensdagochtend zijn misnoegen tegenover D-TV Express over de toelating van nog vijf extra personen tot de onderofficiersopleiding bij de brandweer. De vakbond is het daar niet mee eens en noemt het nepotisme.

Monorath voerde aan dat hij vanaf zijn aantreden een bepaalde visie voor het ministerie heeft aangekondigd waarin volledig gewerkt zal worden aan het menselijk kapitaal en capaciteitsopbouw. In die hoedanigheid is de opleiding voor onderofficieren voorbereid en die is van start gegaan.

“Maar terwijl de opleiding van start ging, kregen we enkele verzoeken waarin mensen vroegen om alsnog te worden toegevoegd. Wij hebben daarover gesprekken met de korpsleiding en de bond gevoerd en de bond had een andere visie daarover. Eerst vond die bond dat die mensen het niet mochten volgen. Maar na drie jaar is er eindelijk een onderofficiersopleiding.

Dus als mensen verzoeken hebben ingediend en er ruimte is voor andere mensen om te kunnen worden toegevoegd aan de opleiding… op welke manier in het kader van de groei van het korps en manschappen binnen een organisatie zou je mensen uitsluiten wanneer die opleiding die mogelijkheid biedt?

Ik heb dat op die manier gisteren duidelijk kenbaar gemaakt aan de bond en ik heb gezegd dat de mensen die de opleiding willen volgen en volgen, die mogen het volgen”, zei Monorath.

Vrijdagavond heeft brandweercommandant Imrich Edam vervolgens een schrijven naar alle leden gestuurd om aan te geven dat, indien mensen nog behoefte hebben aan het volgen van de opleiding, zij alsnog hun verzoek kunnen indienen zodat kan worden nagegaan of zij in het programma kunnen worden ingepast.

Volgens Monorath duurt deze opleiding volgens planning twee jaren, maar in de praktijk kan die uitlopen tot drie jaren.

“Ik zit met een ernstige vergrijzing bij de korpsen en ik zal er alles aan doen dat wie capaciteit heeft, wil studeren en vooruit wil komen, die van mij de volledige ruimte krijgt om te kunnen groeien. Dus ik begrijp deze stemmingmakerij niet”, aldus de minister.