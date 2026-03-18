Man (66) bij thuiskomst bruut neergestoken na weigering geld te geven

Een 66-jarige man is dinsdagavond voor zijn appartement aan de Groenhartstraat in Suriname door een verdachte neergestoken. Het slachtoffer liep daarbij meerdere steekverwondingen op.

Het slachtoffer, S.G., geboren in Nederland, verbleef tijdelijk aan de Groenhartstraat. Volgens zijn verklaring wachtte hij bij thuiskomst in zijn voertuig op een vriend, toen hij werd benaderd door een man.

De verdachte vroeg om geld. Toen het slachtoffer aangaf geen geld te hebben en uit het voertuig stapte, haalde de dader een mes tevoorschijn en bracht hem meerdere steken toe. Tegelijkertijd probeerde de aanvaller een tas van het slachtoffer buit te maken.

Na de daad sloeg de verdachte op de vlucht. Vooralsnog is niet bekend of het de dader is gelukt iets buit te maken.

Het slachtoffer liep een steekwond op aan de rechterzijde van zijn buikstreek en een snijwond aan zijn linkerhandpalm. Een ambulance werd door de Surinaamse politie ingeschakeld en vervoerde de 66-jarige naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek.