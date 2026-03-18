Kadensi: “Het moment dat je president bent geworden, heb je al alles beloofd”

De Surinaamse zanger en politicus Arnold Boekoeroe, beter bekend als Kadensi, is niet onder de indruk van de uitspraak van president Jennifer Simons, waarin zij recent als reactie op de kritiek op haar regering stelde dat zij tijdens haar verkiezingscampagne niemand iets beloofde.

“Het gaat niet over beloven. Het gaat over het regeren van een land. Het moment dat je president bent geworden, heb je al alles beloofd. Ik ging ervan uit dat ze juist verzachting voor het volk zou brengen, zodat het volk niet meer zou pinaren.

En als je het niet beter dan Santokhi kan doen, wil dat zeggen dat Santokhi niet fout bezig was. De winkelprijzen en de wisselkoersen… tot nu toe zijn ze niet gezakt. Ook de brandstof- en gasprijzen stijgen”, zei Kadensi op D-TV Express.

Volgens Kadensi heeft Simons tijdens haar verkiezingscampagne beterschap aan het Surinaamse volk beloofd en niet gezegd dat het volk het drie zware jaren moet volhouden totdat de olie-inkomsten in 2028 binnenstromen.

“In 2028 gaat men weer campagne voeren, want na twee jaar zullen er weer verkiezingen zijn. Dus twee jaar vol verkiezingscampagnes. Daar hebben we niets aan”, stelde hij.

De zanger vindt dat, indien je tijdens de verkiezingsperiode op diverse podia stelt dat het volk pinaart, je dan bij het verkrijgen van regeermacht automatisch al een plan moet hebben om bijvoorbeeld de hoge winkelprijzen omlaag te brengen.

Als voormalige presidentieel adviseur adviseert hij de regering om het probleem van hoge prijzen reeds bij de import aan te pakken. Zo kan de belasting op basisgoederen omlaag worden gebracht, zodat de prijzen op de winkelschappen redelijker worden.