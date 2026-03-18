Jogi: “De precaire situatie in de rijstsector verdient ook alle aandacht”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft maandag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) aan voorzitter Ashwin Adhin gevraagd om zijn invloed aan te wenden om een aanvaardbare oplossing te brengen voor de acute problemen waarmee rijstboeren te kampen hebben. Volgens de VHP’er zijn de problemen voor de rijstboeren, ondanks eerdere inspanningen van Adhin en LVV-minister Mike Noersalim, tot nu toe niet opgelost.

“Er is nog steeds een grote mate van ontevredenheid en uitzichtloosheid over de toekomst, maar ook over de huidige oogst die gaande is. En dan heb je nog de zware regen van de afgelopen dagen, waardoor rijstarealen onder water liggen. Hierdoor is het oogsten, transporteren en bewaren moeilijker geworden”, zei Jogi tijdens de openbare vergadering.

De parlementariër merkte op het opvallend te vinden dat president Jennifer Simons recent over tal van zaken heeft gesproken, maar niets over de agrarische c.q. rijstsector heeft gezegd. Volgens hem is het goed dat aan landsdienaren en sociale groepen wordt gedacht, gezien de precaire situatie die dreigt te ontstaan. Echter verdient de precaire situatie in de rijstsector ook alle aandacht.

“Het gaat om de productie, maar het gaat ook om mensen die dag en nacht heel hard werken en grote investeringen hebben gepleegd met daartegenover grote schulden bij de banken”, aldus Jogi. Adhin merkte op dat het belangrijk is dat de rijstsector geordend wordt op een wijze dat er vooral zekerheid is voor de producenten en er toekomst is voor groei.

NDP-parlementariër Ebu Jones ondersteunde Jogi in zijn oproep. Volgens de NDP’er is de regering beperkt qua financiële middelen, omdat deze middelen in de afgelopen vijf jaren verkeerd zijn aangewend. Als voorbeeld noemde hij vermeende corrupte gevallen met betrekking tot kunstmest, wegen die aangelegd zouden worden en gevallen bij de Wakaypomp waar brandstof is gestolen.

“Nu zien we dat er 75.000 liter diesel daar is als reserve. We zien dat het gaat, maar het is nog niet wat het wezen moet. We moeten samen met elkaar dat ding gaan corrigeren voor de boeren. Maar unu no musu hori den sma na spotu leki a afgelopen vijf jaar”, zei Jones. Volgens de parlementariër handelde de vorige regering steeds verkeerd door alles aan één persoon toe te kennen.

Vicepresident Gregory Rusland merkte op dat de regering de ondersteuning aan de rijstsector zal moeten geven, gezien de oorlogssituatie in het Midden-Oosten. “En als het verder verkeerd loopt, weten we dat dit consequenties zal hebben voor ons land. En daarbij zal food security een belangrijke rol spelen. So we have to get our acts straight. We zullen de ondersteuning moeten geven aan de agrarische sector om in ieder geval ervoor te zorgen dat het volk kan beschikken over voedsel”, aldus de vp.

De tweede man van het land zal over de problemen in de rijstsector in Nickerie in overleg treden met Noersalim, zodat die in detail kan ingaan op de zaken. De ondersteuning aan de boeren zal volgens hem gegeven worden binnen de mogelijkheden die de regering heeft.