Dieselprijs bij RBE en RUBiS verhoogd naar SRD 56,72

Vanaf vandaag 00.00 uur moet er fors meer worden neergeteld voor een liter diesel bij de pompstations van RBE en RUBiS. De prijs is met SRD 9,17 verhoogd naar SRD 56,72. De unleadedprijs bij deze maatschappijen blijft vooralsnog ongewijzigd en bedraagt SRD 45,52. RBE-directeur Roy Boedhoe bevestigt de prijsstijging tegenover Waterkant.Net.

Bij GOw2, Shell en SOL zijn de pomprijzen onlangs ook verhoogd. Bij GOw2 wordt een liter unleaded voor SRD 45,65 en een liter diesel voor SRD 47,29 verkocht. SOL en Shell hanteren een prijs van SRD 48,32 voor een liter unleaded en voor een liter diesel moet er SRD 53,27 betaald worden.

De prijsaanpassing hangt samen met de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de oorlog de internationale oliemarkt stevig onder druk zet. Door aanvallen op olie- en transportinfrastructuur en de problemen rond de Straat van Hormuz zijn de zorgen over de wereldwijde aanvoer toegenomen, wat de olieprijzen verder heeft opgejaagd.

Analisten en energie-instanties waarschuwen dat de impact groter kan worden als het conflict langer aanhoudt. Brent-olie is opnieuw fors gestegen op de internationale markt, terwijl het International Energy Agency spreekt van een uitzonderlijk grote verstoring van de wereldwijde olievoorziening.

De brandstofprijs in Suriname kan volgens minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie de komende periode oplopen tot rond de SRD 60 per liter.

De prijs van ruwe Brent-olie schommelt momenteel rond de $102–$106 per vat (159 liter). Suriname is grotendeels afhankelijk van geïmporteerde brandstof, waardoor stijgingen op de wereldmarkt direct voelbaar worden bij de pomp.