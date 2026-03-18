Damaru nieuwe directeur van Nationaal Indoor Stadion (NIS)

In Suriname wordt Dino Orpheo Canterburg, beter bekend onder zijn artiestennaam Damaru, vandaag officieel benoemd als de nieuwe directeur van het Nationaal Indoor Stadion (NIS) aan de Jaggernath Lachmonstraat.

In dit stadion, ook bekend als de Anthony Nesty Sporthal, worden naast wedstrijden en play-offs van zaalsporten jaarlijks ook grote Surinaamse en buitenlandse shows, evenementen en concerten gehouden.

De vorige directeur was Joël Martinus die op 8 januari 2021 in die functie werd benoemd, maar eind 2022 op de vlucht sloeg nadat er een opsporingsbevel naar hem door de Cold Case Unit van de Surinaamse politie was uitgevaardigd.

De 39-jarige Damaru is geen onbekende in de entertainment industrie en timmert al meer dan 20 jaar aan de weg in die business. Daarnaast is hij ook een succesvol ondernemer.