Bus schiet plots vooruit in garage: monteur raakt bekneld tussen voertuigen

Een reparatiebeurt aan een lijnbus is maandag aan de Ephraimszegenweg in Wanica uitgelopen op een ernstig incident, waarbij een busmonteur bekneld is geraakt tussen meerdere voertuigen. Wat begon als een controle na afgeronde werkzaamheden, eindigde in een kettingbotsing in de garage.

Volgens de politie van regio Midden Suriname had de monteur de reparatie aan de autobus voltooid en startte hij het voertuig om na te gaan of alles naar behoren werkte. Kort daarna stapte hij uit de bus. Op dat moment ging het voertuig onverwachts uit zichzelf vooruit.

De monteur probeerde nog in te grijpen en de bus tot stilstand te brengen, maar slaagde daar niet in. De autobus reed vervolgens eerst tegen een stilstaande personenauto aan, die in de garage geparkeerd stond. Daarbij raakte de monteur bekneld tussen de bus en de auto.

Door de klap bleef het daar niet bij. Na de eerste botsing kwam de bus ook nog tegen twee andere autobussen aan die eveneens in de garage stonden opgesteld. Daarmee veranderde het incident in korte tijd in een aanrijding waarbij meerdere voertuigen betrokken raakten.

Bij het voorval ontstond materiële schade aan de betrokken voertuigen. Hoe het precies kon dat de bus plotseling in beweging kwam, wordt nader onderzocht.