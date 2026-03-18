Advocaat krijgt militairen vrij in zaak rond verduistering militair vuurwapen

Twee militairen in Suriname, P.H. en L.V., die werden verdacht van medeplichtigheid aan de verduistering van een militair vuurwapen van het type Karabijn M4A1, zijn op verzoek van hun advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. De raadsvrouw stelde namens haar cliënten hoger beroep in.

Op 2 februari voerden enkele militairen een schietoefening uit. Na afloop moesten de wapens weer worden ingeleverd in de militaire kazerne. P.H., die belast is met de wapenkamer en het in ontvangst nemen van de wapens, verklaarde dat hij de teruggebrachte wapens vanwege het late uur zonder natelling had opgeborgen. Bij een latere controle bleek één wapen te ontbreken.

Een derde militair, die eveneens aan de schietoefening had deelgenomen en ook werd aangehouden, bleek het wapen in zijn bezit te hebben. Bij zijn aanhouding verklaarde hij dat hij het vuurwapen met medewerking van P.H. had verduisterd en het vervolgens aan L.V. had verhuurd.

P.H. en L.V. ontkennen echter iedere betrokkenheid bij de verduistering van het wapen.

In haar verweer voerde Nibte aan dat iedere militair na een schietoefening verplicht is zijn eigen wapen persoonlijk in te leveren bij de wapenkamer. In dit geval was een militair onderweg uitgestapt en had hij zijn wapen met de derde aangehouden militair meegestuurd naar de kazerne. Die militair bleek het vuurwapen vervolgens niet te hebben ingeleverd.

Volgens de raadsvrouw had de verduistering kunnen worden voorkomen als de procedure correct was gevolgd en iedere militair zijn eigen wapen persoonlijk had ingeleverd.

Het wapen is inmiddels terecht. P.H. en L.V. waren aanvankelijk rechtmatig in verzekering gesteld door de rechter-commissaris, maar hun advocaat ging met succes in hoger beroep, waarna hun onmiddellijke invrijheidstelling volgde.