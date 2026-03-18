64 politieagenten vieren 20 jaar dienst: gedenkplaat onthuld op Politie Academie

Op de Politie Academie in Suriname is dinsdagmorgen 17 maart stilgestaan bij een bijzondere mijlpaal: een groep politieagenten die precies twintig jaar in dienst is, werd in het zonnetje gezet met de onthulling van een naambord.

In totaal prijken 64 namen van agenten op de gedenkplaat, die symbool staat voor twee decennia inzet binnen het Korps Politie Suriname (KPS).

De ceremonie begon in de ochtend met een inloop, gevolgd door een officieel programma met onder meer een welkomstwoord, het zingen van het volkslied en een moment van stilte. Daarna volgden toespraken en een overdenking, waarbij werd stilgestaan bij de weg die de agenten sinds hun instroom in maart 2006 hebben afgelegd.

Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de onthulling van de gedenkplaat, waarop de namen van alle jubilerende agenten zijn vereeuwigd. Hiermee wordt hun jarenlange inzet en toewijding aan de samenleving erkend.

Na het officiële gedeelte werd de ceremonie afgesloten met een informeel samenzijn, waarin collega’s, genodigden en aanwezigen de gelegenheid kregen om de jubilarissen persoonlijk te feliciteren.

Ook Waterkant.Net was aanwezig bij de onthulling om dit bijzondere moment vast te leggen: