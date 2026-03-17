Voetganger sterft drie weken na aanrijding in ziekenhuis: bestuurder vast

Een verkeersongeluk dat zich eind vorige maand voordeed aan de Parastraat in Suriname, heeft alsnog een dodelijke afloop gekregen. De 44-jarige voetganger J.B., die daarbij zwaargewond raakte, is dinsdagmorgen 17 maart 2026 overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij sinds de aanrijding werd verpleegd.

Uit het onderzoek van de politie van bureau Flora blijkt dat het ongeval plaatsvond op zondag 22 februari aan de Parastraat. De bestuurder van een personenauto, de 21-jarige automobilist S.D., reed toen vanuit de richting van de Naniestraat naar de Koetaristraat. Volgens de politie gebeurde dat met een vrij hoge snelheid.

Op het moment dat J.B. de weg wilde oversteken, merkte de bestuurder hem volgens het onderzoek te laat op. Daardoor kon hij niet meer tijdig afremmen. De voetganger werd vervolgens geraakt door de linkerzijspiegel van de auto en kwam hard op het wegdek terecht.

Door de impact liep het slachtoffer zware verwondingen op. Hij was na de klap niet aanspreekbaar en moest per ambulance worden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het AZP. Daar werd hij opgenomen voor verdere behandeling, maar na drie weken in het ziekenhuis bezweek hij dinsdagochtend aan zijn verwondingen.

De aanrijding bleef niet beperkt tot de botsing met de voetganger. Nadat de bestuurder J.B. had geraakt, verloor hij de controle over het voertuig, raakte van de weg en kwam uiteindelijk tegen een elektriciteitsmast tot stilstand.

S.D. die als veroorzaker van de aanrijding is aangemerkt, is op vrijdag 13 maart 2026 door de politie aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Het lichaam van de overleden man is in opdracht van het OM door de politie in beslag genomen voor obductie. Het verdere onderzoek in deze zaak duurt voort.