Twee politiemannen ontwapend na vechtpartij bij café

Twee politiemannen, onderinspecteur N.S. en brigadier J.G., zijn op last van de leiding van het Korps Politie Suriname ontwapend na hun betrokkenheid bij een vechtpartij bij een café aan de Eddy Brumastraat in Paramaribo.

Volgens informatie waarmee de redactie bekend is, raakten de betrokken wetsdienaren in de nacht van vrijdag op zaterdag 7 maart verwikkeld in een conflict dat uitmondde in een vechtpartij met een beveiligingsmedewerker van het café.

De aanleiding van het incident zou zijn geweest dat een van de politiemannen tijdens het dansen een vrouw heeft aangeraakt, waarna een woordenwisseling ontstond.

De man die haar vergezelde, vermoedelijk een bokser, zou daarop een van de politiemannen vuistslagen hebben toegebracht. Vervolgens ontstond een schermutseling die zodanig escaleerde dat de beveiliging moest ingrijpen.

Volgens de beschikbare informatie zouden beide politiemannen daarbij door een beveiligingsmedewerker zijn mishandeld. De vermeende bokser zou niet uit het café zijn verwijderd.

Daarna is het tweetal door de beveiliging uit het café gezet. Volgens bronnen ging dat hardhandig gepaard. Van het voorval circuleren beelden waarop de handelingen zijn vastgelegd. Daarbij zou J.G. zijn mishandeld en een patroonhouder en geld zijn kwijtgeraakt. J.G. heeft in verband hiermee aangifte gedaan tegen de beveiliging bij politiebureau Centrum.

In het belang van het lopende onderzoek heeft de korpsleiding besloten beide politiemannen voorlopig te ontwapenen.