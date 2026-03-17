Top Amerikaanse terreurbestrijder stapt op na ruzie over Iran-oorlog: “Deze oorlog klopt niet”

Een opvallende breuk in Washington: een van de belangrijkste Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen heeft zijn functie neergelegd uit protest tegen de oorlog met Iran. Joe Kent, hoofd van het National Counterterrorism Center, maakte dinsdag bekend dat hij per direct opstapt schrijft The New York Times.

In een verklaring op sociale media spaarde Kent de regering-Trump niet. Volgens hem is de oorlog tegen Iran onnodig en zelfs het gevolg van buitenlandse druk. “Ik kan deze oorlog niet met een goed geweten steunen,” schreef hij. “Iran vormde geen directe dreiging. Het is duidelijk dat deze oorlog is ontstaan onder druk van Israël en invloedrijke lobbygroepen.”

Met zijn vertrek is Kent de eerste hoge functionaris binnen de regering-Trump die openlijk opstapt vanwege een fundamenteel meningsverschil over het beleid. Daarmee legt hij meteen de spanningen bloot binnen het kamp van de president, waar de verdeeldheid over de Iran-oorlog steeds zichtbaarder wordt.

De beslissing van Kent wordt gesteund door mediapersoonlijkheid Tucker Carlson, een bekende bondgenoot van Trump en uitgesproken criticus van de oorlog. Carlson noemde Kent “een van de moedigste mannen” en benadrukte dat hij toegang had tot gevoelige inlichtingen. “Hij weet waar hij over praat, en toch kiest hij ervoor om op te stappen,” aldus Carlson.

Niet iedereen reageert positief. Binnen Republikeinse kringen klinkt ook stevige kritiek. Zo liet congreslid Don Bacon weten blij te zijn met het vertrek van Kent en beschuldigde hij hem van gevaarlijke uitspraken, onder meer over Israël.

In zijn ontslagbrief aan president Trump gaat Kent nog een stap verder. Hij stelt dat er sprake is van een bewuste campagne van desinformatie die de Amerikaanse bevolking richting oorlog heeft gestuurd. Volgens hem zijn de argumenten voor de aanval op Iran vergelijkbaar met die van de Irak-oorlog in 2003, die achteraf zwaar werd bekritiseerd.

Kent, zelf veteraan van de Irak-oorlog, verwijst ook naar zijn persoonlijke verlies. Zijn vrouw kwam om het leven tijdens een militaire missie in Syrië. Juist daarom, zegt hij, weigert hij nog langer een oorlog te steunen die volgens hem “geen enkel voordeel oplevert voor het Amerikaanse volk”.

Volgens veiligheidsexperts laat zijn vertrek zien dat er diepe scheuren zitten binnen de Amerikaanse regering als het gaat om buitenlands beleid. Kent stond bekend als iemand die pleitte voor terughoudendheid en minder militaire interventies.

Zijn vertrek komt op een gevoelig moment. De Amerikaanse inlichtingendiensten staan deze week gepland voor belangrijke hoorzittingen in het Congres over wereldwijde dreigingen.

Opvallend is dat Kent zelf al langer omstreden is. Hij werd eerder bekritiseerd vanwege uitspraken over complottheorieën en zou volgens tegenstanders politieke belangen hebben laten meewegen in zijn werk.

Met zijn plotselinge vertrek krijgt het debat over de Iran-oorlog in de Verenigde Staten een nieuwe, explosieve wending.