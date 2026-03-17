Suriname pakt groots uit op Emigratiebeurs in Utrecht

Suriname zal op 21 en 22 maart 2026 nadrukkelijk aanwezig zijn op de Emigratiebeurs in de Jaarbeurs Utrecht. Het Suriname Paviljoen is dit jaar met 100 vierkante meter groter dan ooit en biedt ruimte aan meer dan tien Surinaamse bedrijven en organisaties die bezoekers willen informeren over wonen, werken en ondernemen in Suriname.

Volgens de organisatie is er dit jaar extra aandacht voor de groeiende kansen in Suriname, mede door de ontwikkelingen rond de olie- en gassector. Daardoor neemt de vraag naar professionele bedrijven, lokaal ondernemerschap en gekwalificeerd personeel de komende jaren verder toe.

Het paviljoen richt zich op een brede doelgroep. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over carrièremogelijkheden, investeren, samenwerken, wonen en het opzetten van een onderneming in Suriname. Ook Surinaamse professionals in Nederland, studenten, young professionals en gezinnen die een terugkeer overwegen, behoren tot de doelgroep.

Naast de informatiestands staan er ook presentaties op het programma. Tijdens die sessies wordt onder meer ingegaan op carrièrekansen, ondernemerschap, internationale samenwerking en de praktische stappen voor een toekomst in Suriname.

De organisatie benadrukt dat de belangstelling voor Suriname de afgelopen jaren merkbaar is toegenomen. Met het grotere paviljoen wil zij bezoekers niet alleen enthousiasmeren, maar vooral ook een realistischer en completer beeld geven van de mogelijkheden die Suriname momenteel te bieden heeft.