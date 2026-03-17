Surinaamse studente Kishara Lachman wint met team NK Debatteren mbo

“Het was heel leuk, maar ook spannend. Wanneer je daar zit, valt alles opeens weg. Ik ben dan alleen gefocust op mijn taken en probeer scherp te blijven.” Met die woorden blikt de Surinaamse studente Kishara Lachman (17) terug op haar deelname aan het Nederlands Kampioenschap Debatteren mbo.

Lachman werd vrijdag samen met vier medestudenten van het IVS Alliance-team uitgeroepen tot Nederlands kampioen debatteren in het mbo voor het schooljaar 2025-2026. Het team werd daarnaast ook onderscheiden met de prijs voor beste nieuwkomer.

Tijdens het kampioenschap vervulde Lachman meerdere rollen binnen het debatteam. Zo trad zij twee keer op als openingsspreker, waarbij zij een betoog volgens een vaste structuur moest presenteren. Daarnaast hield zij twee conclusiespeeches, waarin zij het volledige debat samenvatte en de belangrijkste argumenten nog eens op een rij zette. Ook leverde zij een bijdrage aan het openingsdebat.

“Het was best lastig. Je bent actief aan het debatteren en tegelijkertijd speeches aan het schrijven. Dat maakte het extra spannend,” vertelt Lachman.

Het Nederlands Kampioenschap Debatteren mbo werd voor het derde jaar op rij gehouden bij Curio, een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in Breda. In totaal namen twintig scholen deel aan de debatwedstrijd. Studenten werden verdeeld in debatteams waarmee zij hun onderwijsinstelling vertegenwoordigden.

De teams kregen verschillende stellingen voorgelegd en moesten met hun argumenten de jury overtuigen. Daarbij werd niet alleen gelet op de inhoud van de argumentatie, maar ook op de presentatie en overtuigingskracht van de sprekers. De studenten kregen de stellingen zes weken van tevoren om zich voor te bereiden. Of zij uiteindelijk vóór of tegen een stelling moesten pleiten, werd echter pas op de dag van het debat bekendgemaakt.

Het kampioenschap wordt georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut, dat zich inzet om jongeren overtuigender te leren spreken, aandachtiger te laten luisteren en nieuwsgierig te blijven naar de ideeën van anderen.

Lachman vertrok op negenjarige leeftijd naar Nederland en zit momenteel in het tweede leerjaar van het Zadkine mbo in Rotterdam. Zij heeft ook een boodschap voor jongeren in Suriname: “Als je een droom hebt, moet je ervoor gaan. Wees niet bang om te falen, want van je fouten leer je. Dingen gebeuren niet altijd meteen; je moet er tijd en energie in steken. Maar voor je het weet, bereik je je dromen.”