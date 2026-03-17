Politie vernietigt ruim 134 kilo drugs; ook vloeibare cocaïne, XTC en ketamine

De Narcoticabrigade in Suriname heeft dinsdag te Kraka, district Para, een grote partij in beslag genomen verdovende middelen vernietigd. Onder toezicht van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie gingen de drugs in vlammen op, nadat ze in de afgelopen maanden door de politie in beslag waren genomen.

Opvallend is vooral de enorme hoeveelheid harddrugs die bij de vernietigingsactie werd afgevoerd. Het gaat om 58,3 kilogram vaste cocaïne en daarnaast nog eens 2372 milliliter vloeibare cocaïne. Daarmee springt vooral de aanwezigheid van cocaïne in meerdere vormen direct in het oog.

Ook op het gebied van andere verboden middelen was de vangst aanzienlijk. Zo werd 57,6 kilogram hasj verbrand, naast 17,3 kilogram marihuana. Verder zijn ook synthetische drugs en andere middelen vernietigd, waaronder 245 XTC-pillen, 12,3 gram XTC-poeder, 89,48 gram methamfetamine, 65 milliliter methamfetamine – lokaal ook bekend als sukru – en 11,15 gram ketamine.

De drugs die dinsdag zijn verbrand, waren volgens de politie in beslag genomen in de periode van 9 december 2025 tot en met 16 maart 2026. Het gaat dus om partijen die in ruim drie maanden tijd door de Narcoticabrigade zijn onderschept.

De vernietiging vond plaats onder leiding en toezicht van officier van justitie mr. M. Van Dijk van het OM. Met de actie zijn de in beslag genomen partijen definitief uit circulatie gehaald.

De omvang en samenstelling van de vernietigde partij maken duidelijk dat de Narcoticabrigade in de voorbije periode uiteenlopende soorten drugs heeft onderschept: van grote hoeveelheden cocaïne, hasj en marihuana tot pillen, poeders en vloeibare verdovende middelen. Vooral die mix van klassieke en synthetische drugs maakt deze vernietigingsactie extra opvallend.