Parmessar: “Door verdere stijging olieprijs zullen er mogelijk extra maatregelen moeten komen”

De brandstofprijs zal ook in Suriname stijgen als gevolg van de oorlog tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei maandag in De Nationale Assemblee (DNA) dat de effecten nu al te merken zijn aan de drukte bij bepaalde pompstations. Hij hoopt dat mensen daar geen goedkope politieke winst uit halen en anderen opstoken tot verdere polarisatie.

“Als gevolg daarvan zullen de prijzen voor de gehele samenleving van alle diensten omhooggaan. We hopen dat het ministerie van EZOTI dat goed monitort. Vooral moeten we hopen dat de verdere escalatie op het prijzenfront en het tekort aan olie zich niet op korte termijn zullen voordoen”, zei Parmessar tijdens de openbare vergadering.

Terwijl er volgens de NDP’er zoveel moeite wordt gedaan met de verschillende programma’s ter tegemoetkoming van de mensen die het al heel moeilijk hebben, ontstaat nu een situatie waarin mensen door deze golf in een moeilijker parket zijn gekomen.

Mogelijk zullen er volgens hem extra maatregelen moeten komen. “En dan hebben we die tsunami nog niet gehad dat er mogelijk nog hogere prijsgolven zich zullen aandienen. De tijd is aangebroken dat we in nationaal belang dwars door alle gelederen ons moeten beseffen in wat voor situatie we nu echt verkeren en dat het mogelijk vele malen moeilijker zal worden. Laten wij daar geen goedkope politieke winst uit halen en mensen opstoken tot verdere polarisatie in dit land”, aldus Parmessar.

Hij deed een beroep op de aanwezige vicepresident Gregory Rusland om aan te geven welke sociale programma’s er al aangekondigd zijn en op welk tijdstip die geïmplementeerd zullen worden.

Vicepresident Gregory Rusland gaf aan dat de regering in de afgelopen twee weken heel intensief bezig is geweest om te kijken naar de situatie en wat zij als regering moet doen om ervoor te zorgen dat de bevolking van Suriname zo weinig mogelijk de effecten voelt van de oorlog. En alhoewel het zeker is dat de prijzen van brandstof en daaraan gekoppeld de prijzen van producten in de supermarkten zullen stijgen, heeft Suriname volgens Rusland wel het geluk dat Staatsolie bestaat. Hierdoor zal het land uit de productie van olie door Staatsolie ook extra inkomsten binnenkrijgen.

“De kunst gaat zijn om die twee met elkaar te matchen. Vanaf vorige week wordt er druk vanuit de oliemaatschappijen uitgeoefend om de prijzen aan de pompen te verhogen, maar wij moeten voorzichtig zijn en kijken hoe wij daarmee omgaan”, aldus Rusland.

Volgens hem heeft één oliemaatschappij haar prijzen al verhoogd. Er moet echter worden nagegaan hoe de pompprijs tot stand komt en of men daarbij ook precies de regels volgt om te komen tot de prijzen.