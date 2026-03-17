Jetten en Simons zien kansen voor hechtere samenwerking tussen Nederland en Suriname

De band tussen Suriname en Nederland krijgt mogelijk een nieuw vervolg. De Nederlandse premier Rob Jetten liet vandaag via Facebook weten dat hij inmiddels heeft kennisgemaakt met de Surinaamse president Jennifer Simons en dat beide leiders daarbij vooruit hebben gekeken naar verdere samenwerking tussen de twee landen.

Volgens Jetten stond tijdens het gesprek de bijzondere band tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden centraal. Daarbij werd niet alleen teruggeblikt op het historische staatsbezoek van afgelopen december, maar ook gesproken over hoe de relatie verder kan worden verdiept.

Een van de concrete punten die aan bod kwam, is de voortzetting van het samenwerkingsprogramma Makandra. Ook werd gekeken naar meer uitwisseling op het gebied van onderwijs, een onderwerp dat volgens beide landen belangrijk blijft voor de toekomst.

Daarnaast bespraken Jetten en Simons thema’s die in de regio steeds zwaarder wegen, zoals voedselzekerheid, energiezekerheid en een goede bereikbaarheid tussen de verschillende landen in het Caribisch gebied. Die onderwerpen sluiten ook aan bij de speerpunten van het Surinaamse CARICOM-voorzitterschap in 2027.

Jetten sprak op Facebook van een prettig eerste overleg en liet weten uit te kijken naar de toekomstige samenwerking met Simons. Daarmee lijkt de toon gezet voor een nieuwe fase in de relatie tussen Paramaribo en Den Haag, met nadruk op praktische samenwerking en gedeelde belangen.