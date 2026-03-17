Gajadien: “Onduidelijkheid over welke RvC bij Centrale Bank nu legitiem is”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft maandag in De Nationale Assemblee (DNA) zijn bezorgdheid geuit over de naleving van de Bankwet door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Volgens Gajadien is er recent een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de moederbank tot stand gebracht, terwijl er nog een bestaande RvC actief was die eerder voor vijf jaar is benoemd.

“Ik heb begrepen dat er vanuit een missive, dus niet eens een regeringsbesluit, een raad gewijzigd is. Terwijl in de Bankwet iets anders staat. Hierdoor is er op dit ogenblik een vacuüm ontstaan en we willen duidelijkheid van de regering hebben over wat zich daar precies afspeelt.

Omdat wij het ons niet kunnen permitteren dat een Centrale Bank van het land in zo’n situatie terecht is gekomen. Er is dus onduidelijkheid over welke raad nu legitiem is”, zei Gajadien tijdens de openbare vergadering.

De VHP’er stelde begrepen te hebben dat de nieuwe RvC tot nu toe niet bijeen kan komen.

Vicepresident Gregory Rusland merkte op dat de regering een beleid moet voeren waarbij zij steeds vertrouwenwekkend moet overkomen en besluiten moet nemen gericht op de stabiliteit van de financiële situatie. Wat dit betreft zal hij wachten op minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning, die hier gedetailleerd op zal ingaan.