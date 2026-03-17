Doorbraak in 19,5 miljoenzaak: Nederland geeft geld van Surinaamse banken mogelijk vrij

Het jarenlang slepende dossier rond de in Nederland vastgehouden 19,5 miljoen euro van Surinaamse banken lijkt een beslissende doorbraak te hebben bereikt. Diverse media in Suriname hebben maandag laten weten dat het Nederlandse Openbaar Ministerie het bedrag zal vrijgeven.

Dit nieuws is volgens Tra Fas’ De ook bevestigd door minister van Financiën en Planning Adelien Wijnerman.

Volgens de minister hebben de betrokken banken daarbij wel de verplichting om een deel terug te betalen. Wijnerman gaf aan dat zij deze informatie zelf ook van de Hakrinbank heeft vernomen.

Nadere toelichting over de vrijgave en de verdere afhandeling zal volgens haar op een later moment door de banken en de overige betrokken partijen worden gegeven.

Vooralsnog is nog niet officieel bekend onder welke voorwaarden het geld precies wordt vrijgegeven. Ook is er nog geen duidelijkheid over welk bedrag uiteindelijk moet worden terugbetaald en op basis van welke regeling dat zal gebeuren. Daarmee blijven belangrijke vragen rond de afwikkeling van deze miljoenenkwestie voorlopig nog open.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het Nederlandse OM deze week met een officieel persbericht hierover naar buiten komt.