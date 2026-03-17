HomeOnderwerpenJustitie en politieBejaarde vrouw in woning overvallen en gewond geraakt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bejaarde vrouw in woning overvallen en gewond geraakt

-

0
Politie gearriveerd op locatie

Een bejaarde vrouw is dinsdagmorgen in haar woning aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname overvallen.

Volgens de eerste informatie drong een man de woning binnen en bedreigde hij het slachtoffer met een houwer. Tijdens de overval maakte de dader een paar oorbellen, 100 Amerikaanse dollar, 2.000 Surinaamse dollar en mobiele telefoons buit.

Het slachtoffer liep verwondingen op aan beide oorlellen en aan haar hals. Vermoed wordt dat zij deze letsels heeft opgelopen tijdens het gewelddadig afnemen van de sieraden.

De dader sloeg na de overval op de vlucht en is vooralsnog voortvluchtig. De vrouw is voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van bureau Munder heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de verdachte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival