Bejaarde vrouw in woning overvallen en gewond geraakt

Een bejaarde vrouw is dinsdagmorgen in haar woning aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname overvallen.

Volgens de eerste informatie drong een man de woning binnen en bedreigde hij het slachtoffer met een houwer. Tijdens de overval maakte de dader een paar oorbellen, 100 Amerikaanse dollar, 2.000 Surinaamse dollar en mobiele telefoons buit.

Het slachtoffer liep verwondingen op aan beide oorlellen en aan haar hals. Vermoed wordt dat zij deze letsels heeft opgelopen tijdens het gewelddadig afnemen van de sieraden.

De dader sloeg na de overval op de vlucht en is vooralsnog voortvluchtig. De vrouw is voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van bureau Munder heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de verdachte.