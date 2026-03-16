Visser uit boot gevallen en verdronken bij monding Marowijnerivier

De politie van Nieuw Amsterdam heeft op zondag 15 maart een melding ontvangen van een vermoedelijke verdrinking op de Atlantische Oceaan, ter hoogte van de monding van de Marowijnerivier. Het gaat om de 30-jarige visser Mark Santa, beter bekend onder de aliassen “Big Bobby” en “Dompling”, die sinds zondag 8 maart wordt vermist.

Volgens verklaringen van bemanningsleden van een vissersboot bevond Santa zich samen met vijf collega’s aan boord terwijl zij aan het vissen waren op de Atlantische Oceaan, in de omgeving van de monding van de Marowijnerivier. In de avonduren zou hij naar de achterzijde van de boot zijn gelopen om zijn behoefte te doen.

Tijdens dat moment zou de visser vermoedelijk zijn uitgegleden en in het water zijn gevallen. De bemanningsleden verklaarden dat zij zagen hoe Santa vrijwel direct in de diepte verdween. Ondanks dat de collega’s geruime tijd naar hem hebben uitgekeken, werd hij daarna niet meer waargenomen.

De vissersboot keerde een week later terug aan wal in Suriname. Vervolgens hebben de bemanningsleden melding gemaakt bij de politie van Nieuw Amsterdam.

De Surinaamse politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld om vast te stellen wat zich precies heeft afgespeeld en of er sprake is van een noodlottig ongeval of mogelijk een misdrijf. Het slachtoffer staat vooralsnog als vermist geregistreerd.