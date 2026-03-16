TCT geeft groen licht voor ICT-centrum te Brownsweg

Met het officiële begin van de bouw van een ICT-centrum in Brownsweg heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname (TCT) een volgende stap gezet in de digitale uitbreiding naar het binnenland. Het startsein werd op vrijdag 13 maart 2026 gegeven en onderstreept volgens het ministerie het belang van betere toegang tot technologie en digitale voorzieningen voor lokale gemeenschappen in Brokopondo.

Het centrum in Brownsweg is onderdeel van het project Digitale Ontsluiting Binnenland, dat in totaal negen ICT-centra omvat. Deze voorzieningen worden verspreid over de districten Brokopondo, Marowijne, Sipaliwini en Para. De bedoeling is dat bewoners daar toegang krijgen tot computers, internet, andere ICT-faciliteiten en trainingen, zodat digitale kennis en praktische vaardigheden dichter bij de gemeenschap worden gebracht.

Opmerkelijk is dat het project na een periode van stilstand weer in uitvoering is genomen. Met de hervatting wil het ministerie duidelijk maken dat digitalisering, kennisoverdracht en gelijke toegang tot informatie en technologie niet mogen stagneren. Daarmee krijgt ook het beleid om onderwijs te ondersteunen en economische kansen via ICT te vergroten opnieuw concreet vorm.

Binnen TCT ligt de aansturing van het project bij het Directoraat Communicatie. De uitvoering valt onder verantwoordelijkheid van waarnemend directeur Communicatie Louis Alfaisie en waarnemend onderdirecteur Inez Niamat. Vanuit het ministerie wordt de realisatie van de ICT-centra aangemerkt als een prioriteit binnen het streven naar een moderne samenleving waarin ook districten buiten Paramaribo digitaal beter bereikbaar en toegerust zijn.

Met de start van de bouw in Brownsweg krijgt het bredere digitaliseringsbeleid van TCT opnieuw zichtbaar gestalte. Volgens het ministerie moet het project eraan bijdragen dat technologie, kennis en ontwikkelingsmogelijkheden niet beperkt blijven tot de stad, maar ook voor gemeenschappen in de districten daadwerkelijk beschikbaar worden.