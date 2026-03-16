Tas met waardevolle spullen buitgemaakt bij inbraak uit auto

Inbrekers hebben maandagmorgen toegeslagen in een voertuig aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat in Suriname. Daarbij werden onder meer een laptop en een groot geldbedrag buitgemaakt.

De benadeelde, de 50-jarige S.S., parkeerde rond 09.45 uur haar grijze Toyota Premio langs de weg ter hoogte van het GLIS-kantoor.

Zij liep vervolgens het kantoor binnen en keerde ongeveer een kwartier later terug naar haar auto. Bij terugkomst ontdekte zij dat de linkerportierruit was ingeslagen. Uit het voertuig bleek een laptoptas te zijn weggenomen.

In de tas bevonden zich een laptop, belangrijke documenten en een onbekend geldbedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars. Daarnaast zat er ook 10.000 euro in de tas.

Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. De politie van Flora heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.