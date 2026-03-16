‘Solid like a rock’: Bigi Boy toont dat liefde standhoudt na turbulente periode

De Surinaamse MMA-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft zondag een opvallend en positief bericht gedeeld op Instagram. Op de foto is de vechter samen met zijn vrouw te zien tijdens een ontspannen moment aan tafel. Bij de foto plaatste hij de veelzeggende caption: “Solid like a rock ❤️👑“.

De boodschap lijkt een duidelijk signaal dat het stel ondanks een eerdere moeilijke periode nog altijd sterk samen staat. Onlangs kwam Rozenstruik namelijk in het nieuws nadat hij in de Amerikaanse staat Florida was aangehouden na een uit de hand gelopen ruzie met zijn partner.

Volgens een politierapport ontstond het conflict tijdens een autorit, waarbij de discussie escaleerde en er sprake zou zijn geweest van een fysieke confrontatie. De zaak kreeg veel aandacht in de media en leidde tot aanklachten wegens huiselijk geweld en vrijheidsberoving.

Uiteindelijk besloot het Openbaar Ministerie in de VS de zaak echter niet voort te zetten, onder meer omdat de vermeende benadeelde geen beëdigde verklaring wilde afleggen en de verklaringen over het incident tegenstrijdig waren. Daardoor werd de zaak afgesloten.

Met zijn recente Instagram-post lijkt Bigi Boy nu een andere toon te willen laten horen. Op de foto zitten hij en zijn vrouw zichtbaar ontspannen samen aan tafel, wat bij veel volgers wordt gezien als een teken dat de rust binnen het gezin is teruggekeerd.

De Surinaamse vechter, die jarenlang actief was in de UFC en tegenwoordig uitkomt in een andere vechtsportorganisatie, staat bekend als een van de succesvolste MMA-sporters uit Suriname. Met zijn boodschap ‘solid like a rock’ lijkt hij duidelijk te willen maken dat de band met zijn partner, ondanks de storm die het stel heeft doorgemaakt, nog altijd stevig staat.