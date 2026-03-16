Ruit ingeslagen: tas met vuurwapen en portemonnee van ondernemer gestolen tijdens moskeebezoek

Een 42-jarige ondernemer is zondagavond tijdens een bezoek aan een moskee aan de Commissaris Weythingweg in Suriname zijn tas kwijtgeraakt. In de tas bevonden zich onder meer een vuistvuurwapen en geld.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net verklaarde de ondernemer dat hij met zijn zwarte Toyota Prado naar de moskee was gegaan. Hij had zijn voertuig goed afgesloten, maar liet een zwarte tas in de auto achter.

In de tas zaten een vuistvuurwapen, een patronenhouder met patronen, 400 Amerikaanse dollar, 335 euro, 13.000 Surinaamse dollar, een onbekend bedrag aan biljetten uit Jamaica en Trinidad, evenals zijn rijbewijs en ID-kaart.

Bij terugkomst ontdekte de ondernemer dat een van de portierruiten van zijn voertuig was ingeslagen en dat de tas was weggenomen. Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld.

De wetsdienaren van politiebureau Leiding 9A kwamen ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.

