Roué Verveer en Najib Amhali trekken samen het land door met 55 shows

Cabaretliefhebbers in Nederland kunnen zich opmaken voor een bijzondere voorstelling: Najib Amhali en Roué Verveer gaan in het najaar van 2026 samen het theater in. De twee bekende comedians maakten afgelopen vrijdag bekend dat zij met maar liefst 55 shows door heel Nederland zullen reizen.

Volgens Roué Verveer is het idee voor deze gezamenlijke tour al jarenlang aanwezig. Hij vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij en Najib Amhali inmiddels al 25 jaar bevriend zijn.

De twee begonnen ooit als collega’s in de cabaretwereld en spraken al lange tijd de wens uit om samen een grote tour te doen. Volgens de in Suriname geboren comedian is nu het juiste moment aangebroken om dat plan werkelijkheid te laten worden, met shows verspreid door het hele land.

Met die aankondiging beloven Amhali en Verveer een bijzondere theatertour, waarin twee gevestigde namen uit de Nederlandse comedywereld van 22 september tot 19 december samen het podium delen. De kaartverkoop voor de tour start op 20 maart om 10.00 uur via roueverveer.nl en najibamhali.nl